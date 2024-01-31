В сенате США посетовали на трудности в работе над сделкой о помощи Украине
Работа сенаторов США над сделкой по согласованию дополнительной помощи Киеву и защите американской границы идет «очень тяжело», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление лидера демократического большинства в верхней палате Конгресса Чака Шумера.
По его словам, Сенат продолжит работать над дополнительным запросом на текущей неделе.
«Мы знаем, что это тяжело. Очень тяжело», — сказал парламентарий.
Он указал, что демократы и республиканцы «несут обязательство отключить внешний шум и закончить работу» над данным запросом.
Белый дом направил запрос в Конгресс на цели национальной безопасности несколько месяцев назад. Всего американская администрация хочет получить около 106 миллиардов долларов, из которых примерно 60 предназначены для Киева.
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