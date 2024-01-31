Три страны создадут коридор для укрепления восточного фланга НАТО

Германия, Польша и Нидерланды на фоне изменившейся ситуации в области безопасности планируют улучшить рамочные условия для беспрепятственной переброски войск на восточный фланг НАТО. Представители трех стран подписали соглашение о так называемом модельном коридоре, передает агентство DPA.

По его информации, в нем, например, должны быть унифицированы требования к транспортировке войск и сокращены длительные бюрократические процессы. Речь также идет о расширении инфраструктуры и транспортных возможностей.

Германия, Нидерланды и Польша сыграли ключевую роль в качестве географического связующего звена между портами Северного моря и особенно уязвимой территорией альянса на востоке, указывает агентство. Надежное сдерживание, как пишет DPA, работает только в том случае, если войска на восточном фланге будут усилены и снабжены бесперебойно.