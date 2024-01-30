В Пентагоне признали, что новых поставок оружия Украине пока не будет

США приостановили военную помощь Украине на фоне отсутствия консенсуса в Конгрессе, отметил на брифинге официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Об этом пишет РИА «Новости».

Журналисты попросили представителя ведомства рассказать о том, когда планируются новые поставки вооружений ВСУ.

Райдер пояснил, что в Пентагон не поступали средства из каких-либо источников: ни от президента США Джо Байдена, ни от Конгресса.

Чиновник отметил, что ведомство ожидает «дополнительного финансирования от Конгресса». Вместе с тем, добавил он, поставки ранее одобренных и оплаченных вооружений будут продолжаться.

Ранее сообщалось, что 31 января Украина может получить реактивные снаряды GLSDB производства США и Швеции.

Решение об их поставке было принято в начале февраля 2023 года, контракт был подписан в марте, а испытания прошли в конце года.