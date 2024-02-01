СК Армении отреагировал на осквернение памятника блокадникам

До этого издание RT сообщало, что уроженец Еревана Самвел Ширинян опубликовал в соцсетях видео, на котором он срывает с возложенных у монумента венков российские флаги и сбрасывает цветы на землю. При этом мужчина заявляет, что «никакой документации о блокаде Ленинграда» нет.