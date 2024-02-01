СК Армении отреагировал на осквернение памятника блокадникам

СК Армении обвинил осквернившего памятник детям блокадного Ленинграда в разжигании ненависти. Об этом пишет ТАСС.
Мужчине было предъявлено официальное обвинение.
До этого издание RT сообщало, что уроженец Еревана Самвел Ширинян опубликовал в соцсетях видео, на котором он срывает с возложенных у монумента венков российские флаги и сбрасывает цветы на землю. При этом мужчина заявляет, что «никакой документации о блокаде Ленинграда» нет.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала поступок местного жителя чудовищным, напомнив, что блокада Ленинграда была признана геноцидом.
Российское посольство в Армении сообщило, что осквернивший памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване должен понести наказание.
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