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Ермак отказался прокомментировать отставку Залужного

Андрей Ермак, глава офиса президента Украины, пояснил, что не желает комментировать ситуацию с возможной отставкой главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

В офисе Зеленского высказались по вопросу отставки Залужного
© globallookpress.com

Ермак отметил, что в понедельник, 29 января, был в Ужгороде, на встрече с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Чиновник пояснил, что эту встречу он готов прокомментировать. Он добавил, что заявления о Залужном уже сделали представители Минобороны и другие компетентные лица.

Напомним, что ощутимое охлаждение между Владимиром Зеленским и главкомом началось после нескольких интервью, которые Залужный дал зарубежным журналам.

Предсказаны последствия отставки Залужного

На фоне ухудшения отношений между политической и военной властями в Киеве пошли слухи о грядущей отставке военачальника. Вместе с тем, пояснили аналитики, такой шаг со стороны Зеленского может привести к неприятным последствиям как для него самого, так и для страны в целом.

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