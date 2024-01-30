В офисе Зеленского высказались по вопросу отставки Залужного

Андрей Ермак, глава офиса президента Украины, пояснил, что не желает комментировать ситуацию с возможной отставкой главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Ермак отметил, что в понедельник, 29 января, был в Ужгороде, на встрече с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Чиновник пояснил, что эту встречу он готов прокомментировать. Он добавил, что заявления о Залужном уже сделали представители Минобороны и другие компетентные лица.

Напомним, что ощутимое охлаждение между Владимиром Зеленским и главкомом началось после нескольких интервью, которые Залужный дал зарубежным журналам.