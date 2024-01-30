Варшава призвала ФРГ подумать о компенсации военных потерь Польше

"Я бы хотел обсудить проект польско-немецкого дома, создание которого планируется в Берлине для памяти польских жертв и потерь во время войны. Я также буду просить министра [иностранных дел Германии] и немецкое правительство креативно поразмышлять о том, какую форму компенсации этих потерь можно найти", - заявил Сикорский.