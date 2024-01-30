В Киеве признали, что Россия все чаще атакует объекты по производству оружия

Гендиректор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас заявил, что Россия все чаще наносит удары по объектам, на которых производится вооружение для ВСУ. Об этом сообщает телеканал ABC.

По мнению Бельбаса, это означает, что российские войска «стали рассматривать украинское производство в качестве угрозы».

«Компания “Украинская бронетехника”, производящая минометные установки и снаряды, а также несколько моделей боевых машин пехоты, заявила, что в последнее время Россия все чаще нападает на украинские объекты по производству оружия, когда она запускает заградительные ракеты и беспилотники», — сообщает издание.

При этом Бельбас также добавил, что сейчас «Украинская бронетехника» распределила свое производство по нескольким объектам, поэтому российские атаки наносят «незначительный урон» производственному процессу. Он также подчеркнул, что важнейшим приоритетом для компании являются жизни сотрудников, поэтому весь ее персонал имеет доступ к особым бункерам.