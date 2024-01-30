В Польше назвали единственного антиукраинского политика в ЕС

Туск указал, что после начала Россией СВО на Украине в Европе «многое изменилось».

«Венгрия осталась, вернее не Венгрия, я бы не хотел употреблять название так дружественной нам страны, но Виктор Орбан остался один на поле боя. Он является единственным настолько явным антиукраинским политиком», — добавил он.

Напомним, что Будапешт сейчас блокирует большинство решений ЕС по Украине, в том числе новые пакет помощи Киеву со стороны европейских стран. Кроме того Венгрия заявила, что не поддержит вступление Украины в Евросоюз, пока страна не восстановить у себя права венгров в Закарпатье.