Боррель назвал ошибочными идеи о перемирии на Украине

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступил против идеи примирения в рамках продолжающегося конфликта на Украине. Газета.Ru
«Вновь возникают соблазны примирения. Эти идеи были ошибочны в 2022 году и остаются ошибочными и сейчас. Мы не должны позволить им определять нашу политику в отношении Украины», — написал он в колонке для французского журнала L'Obs. RT на русском
По утверждению дипломата, конфликт на Украине «укрепил трансатлантическое единство». Деловая газета "Взгляд"
Всего ЕС, отметил Боррель, оказал Украине поддержку на сумму примерно в €30 млрд и обучил почти 40 тыс. украинских военных на территории объединения. ТАСС