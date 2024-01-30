Нетаньяху отверг возможность вывода армии Израиля из Газы

Израиль не намерен выводить свои войска из сектора Газа и не будет освобождать тысячи палестинцев из тюрем, военная операция в анклаве будет идти "до полной победы". Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху , комментируя сообщения о возможности новой сделки с радикальным палестинским движением ХАМАС . ТАСС

«Я слышу заявления о разного рода сделках, поэтому хочу прояснить: мы не завершим эту войну, пока не достигнем всех ее целей, что означает уничтожение ХАМАС, возвращение всех наших заложников и обеспечение гарантии того, что со стороны Газы больше не будет исходить угроза для Израиля», — сказал Нетаньяху. Газета.Ru