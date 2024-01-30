Директор ЦРУ прокомментировал ситуацию на Украине

В статье для Foreign Affairs глава разведывательной службы обратил внимание на то, что президент РФ Владимир Путин восстанавливает оборонное производство России и делает ставку на то, что время на его стороне. По оценкам Бернса, Россия уверена, что сможет «раздавить Украину и измотать ее западных сторонников». RT на русском