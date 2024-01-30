Львовская область полностью избавилась от советских памятников

Львовская область первой на Украине полностью избавилась от всех советских памятников, рассказал глава региональной военной администрации Максим Козицкий. Об этом пишет РИА «Новости».

Козицкий отметил, что областная рабочая группа завершила демонтаж памятников во всех районах, в том числе, снесла монументы в Лопатинской территориальной общине.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в области было снесено 289 памятников советской эпохи. В общей сложности, в регионе оставалось только 22 культурных объекта. В том числе, 11 памятников пытались сохранить активисты Лопатинской общины.