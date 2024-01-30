Американский журналист Джеймс Анджелос рассказал в своей статье для Politico о «грубом политическом пробуждении», которое переживают немцы, годами выступавшие за мягкую политику. В Германии активизировались наиболее радикальные и недовольные правительством граждане - некоторые из них даже сравнивают современную политику Берлина с нацизмом.

В январе тысячи немецких фермеров въехали на своих тракторах в Берлин и заблокировали дороги, ведущие к главным памятникам центра города - Бранденбургским воротам и Колонне Победы.

Сначала фермеры собирались протестовать лишь против плана правительства по отмене налоговых льгот на дизельное топливо, но к этому добавились и другие причины для народного недовольства.

У протестующих появились плакаты, критикующие политику предоставления убежища, экологическую политику и систему здравоохранения Германии.

Двое протестующих - мужчины средних лет - рассказали Politico, что это не первый их протест. Ранее они участвовали в акциях против антикоронавирусных мер и против поставок оружия на Украину.

Один из них, Мартин Цюльке, назвал политику немецкого правительства «высокомерной и полной невежества и глупости». Его соратник, Томас Страл, дал гораздо более резкую оценку, заявив, что его беспокоят поставки немецкого оружия ВСУ.

«Русофобия. То, что они делают сегодня, похоже на то, что делали тогда нацисты», - заявил Страл.