Немецкие фермеры сравнили политику Германии против России с нацизмом
Американский журналист Джеймс Анджелос рассказал в своей статье для Politico о «грубом политическом пробуждении», которое переживают немцы, годами выступавшие за мягкую политику. В Германии активизировались наиболее радикальные и недовольные правительством граждане - некоторые из них даже сравнивают современную политику Берлина с нацизмом.
В январе тысячи немецких фермеров въехали на своих тракторах в Берлин и заблокировали дороги, ведущие к главным памятникам центра города - Бранденбургским воротам и Колонне Победы.
Сначала фермеры собирались протестовать лишь против плана правительства по отмене налоговых льгот на дизельное топливо, но к этому добавились и другие причины для народного недовольства.
У протестующих появились плакаты, критикующие политику предоставления убежища, экологическую политику и систему здравоохранения Германии.
Двое протестующих - мужчины средних лет - рассказали Politico, что это не первый их протест. Ранее они участвовали в акциях против антикоронавирусных мер и против поставок оружия на Украину.
Один из них, Мартин Цюльке, назвал политику немецкого правительства «высокомерной и полной невежества и глупости». Его соратник, Томас Страл, дал гораздо более резкую оценку, заявив, что его беспокоят поставки немецкого оружия ВСУ.
«Русофобия. То, что они делают сегодня, похоже на то, что делали тогда нацисты», - заявил Страл.
Протесты фермеров, недовольных сельскохозяйственной политикой ЕС, также проходят во Франции и Италии. Французские фермеры выступают против роста импорта мяса птицы и повышения стоимости дизеля. Ранее они начали заваливать навозом площадки перед зданиями префектур, а 29 января попытались начать «осаду» столичного региона Иль-де-Франс, заблокировав дороги в Париж.