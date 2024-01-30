Боррель назвал ошибочными идеи возможного перемирия на Украине

"Мы снова слышим, что Украина не может победить и что поддержка Запада не будет продолжительной. Вновь возникают соблазны примирения. Эти идеи были ошибочны в 2022 году и остаются ошибочными и сейчас. Мы не должны позволить им определять нашу политику в отношении Украины", - отметил Боррель.