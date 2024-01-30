Кулеба: между Украиной и Венгрией есть взаимное недоверие

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи со своим венгерским коллегой Петером Сийярто признал, что между двумя странами есть недоверие друг к другу. Об этом пишет РИА Новости.

Встреча украинской и венгерской делегаций состоялась накануне в Ужгороде и, по словам Кулебы, в ходе нее был откровенный разговор.

«У венгров есть недоверие к нам, у нас есть недоверие к ним – в силу разных обстоятельств, это понятно. И то, что мы все это проговорили, я считаю, очень важно», – заявил глава украинского внешнеполитического ведомства в интервью агентству Укринформ.

Он также отметил, что обсуждалась возможная встреча лидеров двух стран, был поднят вопрос о правах венгерских нацменьшинств на Украине, а также донесена до венгерской делегации позиция Киева о том, почему «нет смысла сейчас садиться за стол переговоров» с Россией.

«Сийярто, со своей стороны, объяснял, почему венгры встречаются с русскими и как они видят путь к миру», – заметил Кулеба, назвав переговоры полезными.

Напомним, что в конце прошлого года Венгрия наложила вето на выделение дополнительной помощи Украине. Будапешт заблокировал восьмой транш военной помощи Киеву из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро, а также пакеты военной (20 миллиардов евро) и макрофинансовой (50 миллиардов евро) поддержки Киева.