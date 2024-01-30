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Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе

Днем во вторник, 30 января, на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале сообщил о взрыве в городе.

Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе
© globallookpress.com

Других деталей Терехов не привел.

«В Харькове - взрыв. Будьте осторожны», - написал он.

О серии взрывов в Харькове сообщалось 23 января. В одном из районов города тогда пропали свет и частично вода.

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Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сообщал, что в регионе загорелся газопровод.

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