Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе

Днем во вторник, 30 января, на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале сообщил о взрыве в городе.

Других деталей Терехов не привел.

О серии взрывов в Харькове сообщалось 23 января. В одном из районов города тогда пропали свет и частично вода.