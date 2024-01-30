В Швеции готовят новую инструкцию жителям на случай войны

Управление гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Швеции готовит обновленную версию брошюры "На случай кризиса или войны". В октябре она будет разослана во все домохозяйства страны, сообщает Sveriges Radio.

В обновленном издании, предыдущая версия которого была выпущена в 2018 году, особый акцент будет сделан на аспекты, связанные с будущим членством Швеции в НАТО и тем, как это отразится на ней с точки зрения безопасности. Обыкновенно подготовка такого материала занимает около года, однако сейчас это время будет сокращено вдвое.

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"Пока еще рано говорить о том, как будет выглядеть обновленная версия брошюры. Но всем известно, что военно-политическая ситуация выглядит сегодня иначе, чем в 2018 году, и это должно быть отражено в новой брошюре", - рассказала представитель управления Анна Веннерстрём.

В наставлении говорится, как граждане должны вести себя в случае начала войны, какие запасы продуктов и других нужных вещей необходимо заранее подготовить, чтобы прожить неделю без посторонней помощи, в автономном режиме. В 2018 году расходы, связанные с подготовкой и рассылкой брошюры, составили 18 млн крон ($1,7 млн), но сейчас они обещают быть значительно больше.

В 2018 году власти Швеции впервые за 57 лет разослали каждому из 4,8 миллиона домохозяйств страны подобную брошюру, призванную лучше подготовить жителей государства к военной ситуации и террору, а также к информационному воздействию. В то время эксперты полагали, что главными угрозами являлись изменения климата, ситуация в сфере безопасности и зависимость от интернета. Впервые такой материал распространялся во время Второй мировой войны, в 1980-е годы практика подготовки брошюры была прекращена. В публикации шесть лет назад была информация о том, как нужно быть готовым к терактам, природным катастрофам и войне (например, иметь запас продуктов и воды, тепло и связь), а также к фейковым новостям.

Главнокомандующий вооруженными силами Микаэль Бюден в начале января на конференции по национальной безопасности "Народ и оборона" призвал сограждан быть внутренне готовыми к войне, которая может прийти в страну.

"Позвольте сказать это с высоты моего положения, менее завуалированно и с неприкрытой ясностью: в Швеции может быть война", - еще более определенно заявил министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин.