В Швеции готовят новую инструкцию на случай «кризиса или войны»
Управление общественной безопасности и готовности к ЧС Швеции разрабатывает новую «более жесткую» инструкцию для жителей страны на случай кризиса или войны. Об этом со ссылкой на радио Sveriges Radio пишет РИА Новости.
Ожидается, что обновленная инструкция с названием «Если наступит кризис или война» будет разослана в октябре 2024 года и станет «более жесткой в своей подаче».
«Отчасти в связи с возможным членством в НАТО, а отчасти в связи с тем, как ситуация в области политической безопасности влияет на Швецию», - пояснили источники издания.
Напомним, что после начала Россией спецоперации на Украине Швеция и Финляндия приняли решение отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО. Финляндия официально вошла в альянс в апреле 2023 года, а заявку Швеции долго не одобряли Турция и Венгрия.
Однако 23 января парламент Турции согласовал вступление Швеции в НАТО. Ожидается, что в ближайшее время соответствующий документ подпишет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что призвал парламент страны как можно быстрее ратифицировать членство Швеции в НАТО.