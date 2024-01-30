В Швеции готовят новую инструкцию на случай «кризиса или войны»

Управление общественной безопасности и готовности к ЧС Швеции разрабатывает новую «более жесткую» инструкцию для жителей страны на случай кризиса или войны. Об этом со ссылкой на радио Sveriges Radio пишет РИА Новости.

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Ожидается, что обновленная инструкция с названием «Если наступит кризис или война» будет разослана в октябре 2024 года и станет «более жесткой в своей подаче».

«Отчасти в связи с возможным членством в НАТО, а отчасти в связи с тем, как ситуация в области политической безопасности влияет на Швецию», - пояснили источники издания.

Напомним, что после начала Россией спецоперации на Украине Швеция и Финляндия приняли решение отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО. Финляндия официально вошла в альянс в апреле 2023 года, а заявку Швеции долго не одобряли Турция и Венгрия.