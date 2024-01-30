В Киеве выразили уверенность в продолжении помощи от Евросоюза

Украина не сомневается в получении очередного пакета финансирования от Евросоюза (ЕС). Уверенность в продолжении помощи от Запада выразил депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев, передает Politico.

«В настоящий момент мы даже не рассматриваем вариант, при котором мы не получим эту помощь», — сказал нардеп.

Гетманцев подчеркнул, что финансовая поддержка необходима Киеву, поскольку от нее зависит своевременность и целостность невоенных расходов.