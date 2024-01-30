$89.61+0.0996.98-0.12
Войти в почту

Экс-премьеру и экс-главе МИД Пакистана вынесли приговор

Судья специального суда Пакистана вынес решение, в соответствии с которым экс-премьер Пакистана, основатель партии «Техрик-и-Инсаф» Имран Хан и бывший глава МИД и вице-председатель партии Шах Махмуд Куреши приговорены к тюремному заключению сроком на 10 лет. Об этом сообщил телеканал Geo.

Экс-премьера Пакистана приговорили к 10 годам тюрьмы
© globallookpress.com

Фигуранты осуждены по делу о разглашении государственной тайны. Как отмечается, решение было оглашено в устной форме в тюрьме «Адиала» в Равалпинди в присутствии обоих лидеров партии.

Ранее им предъявили обвинения в конце октября на закрытом судебном заседании, прошедшем в указанной тюрьме. Верховным судом государства проведение суда над экс-премьером и экс-министром на территории тюрьмы было признано незаконным. При этом в итоге власти страны не стали разрешать проводить слушания в зале суда в связи с «угрозами безопасности».

Обвинение утверждает, что Хан и его помощники раскрыли содержание телеграммы, в которой указаны определенные сведения, неуполномоченным лицам. Сообщается, что они «исказили факты для достижения своих скрытых мотивов и личной выгоды». В телеграмме подчеркивалось, что власти США, недовольные нейтральной позицией пакистанского премьера в отношении спецоперации РФ на Украине, хотели, чтобы правительство сместило Хана с поста, а взамен пообещали установить «более теплые отношения» со страной, пригрозив изоляцией.

В мире
Имран Хан
Пакистан
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости