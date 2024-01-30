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Кирби устроил перепалку с журналистом на брифинге Белого дома

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби начал спорить во время брифинга с журналисткой «Аль-Джазиры» Кимберли Халкетт. Об этом сообщает Fox News.

Кирби устроил перепалку с журналистом на брифинге Белого дома
© globallookpress.com

Во время обсуждения действий США на Ближнем Востоке Халкетт стала расспрашивать Кирби о том, мог ли американский президент Джо Байден приказать нанести удары по хуситам в Йемене без одобрения конгресса. В свою очередь представитель Белого дома ответил, что в соответствии с конституцией Байден имеет такое право, но при этом администрация сообщает законодателям о любых предпринятых действиях.

Журналистка при этом отметила, что американцы не поддерживают действия своего лидера, после чего Кирби стал более раздражителен. Обстановка обострилась после вопроса Халкетт о том, учитывает ли Байден свой политический рейтинг при изучении вариантов действий в регионе.

— Главнокомандующий не смотрит на опросы и не учитывает политический календарь, когда занимается защитой американских войск, а любое предположение об обратном является оскорбительным, — сказал Кирби, перебив журналистку.

Резкий обмен мнениями прекратился после вмешательства пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет Fox News.

США озвучили цели ударов по Йемену

Иран нанес серию ударов по «враждебным силам» в Сирии, Ираке и Пакистане. В то же время Соединенные Штаты продолжают операции против хуситов в Йемене. Вашингтон намерен вернуть этому движению статус террористического. Каким образом связаны эти события между собой и к чему приведет эскалация конфликтов на Ближнем Востоке, выясняла «Вечерняя Москва».

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