Кирби устроил перепалку с журналистом на брифинге Белого дома

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби начал спорить во время брифинга с журналисткой «Аль-Джазиры» Кимберли Халкетт. Об этом сообщает Fox News.

Во время обсуждения действий США на Ближнем Востоке Халкетт стала расспрашивать Кирби о том, мог ли американский президент Джо Байден приказать нанести удары по хуситам в Йемене без одобрения конгресса. В свою очередь представитель Белого дома ответил, что в соответствии с конституцией Байден имеет такое право, но при этом администрация сообщает законодателям о любых предпринятых действиях.

Журналистка при этом отметила, что американцы не поддерживают действия своего лидера, после чего Кирби стал более раздражителен. Обстановка обострилась после вопроса Халкетт о том, учитывает ли Байден свой политический рейтинг при изучении вариантов действий в регионе.

— Главнокомандующий не смотрит на опросы и не учитывает политический календарь, когда занимается защитой американских войск, а любое предположение об обратном является оскорбительным, — сказал Кирби, перебив журналистку.

Резкий обмен мнениями прекратился после вмешательства пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет Fox News.