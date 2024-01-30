Норвегия ограничила финансовую поддержку украинских беженцев

Пресс-служба правительства Норвегии распространила заявление, в котором говорится о решении ограничить количество въезжающих в страну граждан Украины.

"Правительство уменьшает количество возможных стоматологических услуг для перемещенных украинцев в Норвегии. Для получателей единовременных пособий будут ужесточены правила проживания, будет сокращено пособие по адаптации супружеских пар без детей", - сообщили в кабмине.

Кроме того, в отношении беженцев из Незалежной будут введены и другие ограничения, в частности, касающиеся финансовой помощи.