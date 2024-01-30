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Норвегия отказала украинским беженцам в финансовой поддержке

Пресс-служба правительства Норвегии распространила заявление, в котором говорится о решении ограничить количество въезжающих в страну граждан Украины.

Норвегия ограничила финансовую поддержку украинских беженцев
© ТАСС

"Правительство уменьшает количество возможных стоматологических услуг для перемещенных украинцев в Норвегии. Для получателей единовременных пособий будут ужесточены правила проживания, будет сокращено пособие по адаптации супружеских пар без детей", - сообщили в кабмине.

Кроме того, в отношении беженцев из Незалежной будут введены и другие ограничения, в частности, касающиеся финансовой помощи.

Ранее "СП" писала, что за пять дней на прошлой неделе на территорию Соединенных Штатов проникло почти 50 тысяч нелегальных мигрантов.

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