Израиль обнаружил взрывчатку в гуманитарной помощи БАПОР

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о найденном в мешках с эмблемами Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) оружии и взрывчатке. Об этом сообщает I24NEWS.

© EPA/TACC

Сумки были обнаружены в ходе операции ЦАХАЛ в секторе Газа, целью которой стал захват поста по производству оружия. В сумках оказались взрывчатка, автоматы Калашникова, снаряды для ручных противотанковых гранатометов, патроны, распылители, ручные гранаты и другое оружие.

В ходе рейда израильские силы обнаружили и уничтожили завод по производству ракет. В ЦАХАЛ заявили, что предприятие производило ракеты дальнего действия, противотанковые ракеты и мины.

Кроме того, был обнаружен и разрушен подземный ход внутри комплекса.

Ранее власти Израиля заявили, что как минимум 12 сотрудников БАПОР были причастны к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября. Утверждается, что они координировали движение грузовиков ХАМАС и поставки оружия, а также использовали автомобили и объекты БАПОР.