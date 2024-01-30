Politico: депутата Европарламента обвинили в шпионаже в пользу России

Депутата законодательного собрания из Латвии Татьяну Жданюк обвиняют в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает Politico.

«Европейский парламент в понедельник начал расследование утверждений о том, что Татьяна Жданока, член законодательного собрания ЕС от Латвии, на протяжении многих лет работала в качестве российского шпиона», — передают авторы американского издания.

Они отмечают, что изначально о подозрениях в том, что Жданюк может работать на российскую сторону сообщило издание The Insider (признано иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента на территории РФ), специализирующееся на журналистских расследованиях.

По итогу начато расследование. Отмечается, что председатель Европарламента Роберта Метсола серьезно отнесся к данным обвинениям и передал дело в Консультативный комитет по Кодексу поведения. Американские журналисты также припомнили, что Жданюк выступала против резолюции, осуждающая проведение российской спецоперации на Украине.