Депутат Верховной рады предсказал бюджетный коллапс на Украине

Бюджетный коллапс начнется на Украине без финансовой помощи со стороны Запада, катастрофа грянет уже в марте. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале, который ему помогают вести адвокаты. Ранее его заподозрили в государственной измене и поместили в киевское СИЗО, передает РИА Новости.

Парламентарий указал, что чиновники Украины даже не утруждают себя созданием плана «Б» на тот случай, если союзники Киева дадут «существенно меньше ожидаемого».

«А ведь так и будет. По сути, сегодня мы находимся в шаге от банкротства модели, построенной на финансировании извне, без вовлечения внутренних резервов», — написал он.

Дубинский считает, что на фоне растущего напряжения вокруг миграционного вопроса на границе США и Мексики и конфликта между Техасом и федеральными властями вопрос финансирования Украины может быть решен «очень жестко», а обсуждение выделения траншей Киеву будет отложено до ноября, когда у США будет уже новый лидер. В таком случае Украине придется рассчитывать только на поддержку Европы, однако этого не хватит для оплаты новой мобилизации и поддержки бюджетных расходов.