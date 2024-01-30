Депутат Верховной рады предсказал бюджетный коллапс на Украине
Бюджетный коллапс начнется на Украине без финансовой помощи со стороны Запада, катастрофа грянет уже в марте. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале, который ему помогают вести адвокаты. Ранее его заподозрили в государственной измене и поместили в киевское СИЗО, передает РИА Новости.
Парламентарий указал, что чиновники Украины даже не утруждают себя созданием плана «Б» на тот случай, если союзники Киева дадут «существенно меньше ожидаемого».
«А ведь так и будет. По сути, сегодня мы находимся в шаге от банкротства модели, построенной на финансировании извне, без вовлечения внутренних резервов», — написал он.
Дубинский считает, что на фоне растущего напряжения вокруг миграционного вопроса на границе США и Мексики и конфликта между Техасом и федеральными властями вопрос финансирования Украины может быть решен «очень жестко», а обсуждение выделения траншей Киеву будет отложено до ноября, когда у США будет уже новый лидер. В таком случае Украине придется рассчитывать только на поддержку Европы, однако этого не хватит для оплаты новой мобилизации и поддержки бюджетных расходов.
«Если ЕС не сможет утвердить решение, по которому Украина сможет получить в 2024 году 18 миллиардов евро, то свести бюджет будет невозможно», — предупредил Дубинский.