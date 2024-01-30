Зеленский порассуждал о последствиях избрания Трампа президентом США

Европа не в состоянии оказывать Украине достаточную поддержку без США. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD, передает РИА Новости.

«Европе в одиночку не удастся сохранить тот уровень поддержки, который Украина получала до сих пор. Ни оружием, ни деньгами», — сказал он.

Таким образом он ответил на вопрос журналиста о том, что будет, если новым лидером США станет Дональд Трамп, который решит прекратить военную помощь Киеву.

Зеленский считает, что «не очень позитивные сигналы» из Вашингтона могут повлиять на решения некоторых европейских лидеров. Президент Украины опасается, что США начнут затягивать какие-то процессы по предоставлению помощи Киеву, и это скажется и на процессах в Европе.

В то же время он выразил надежду на то, что этого не произойдет, и Европе не придется в одиночку справляться с вопросом о помощи Украине.

Зеленский заявил, что остановить боевые действия в его стране и тем самым не допустить Третьей мировой войны можно «финансово и геополитически», и призвал другие страны оперативно поставлять Киеву «помощь, оружие и финансы».