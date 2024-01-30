$89.61+0.0996.98-0.12
Войти в почту

Зеленский порассуждал о последствиях избрания Трампа президентом США

Европа не в состоянии оказывать Украине достаточную поддержку без США. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD, передает РИА Новости.

Зеленский порассуждал о последствиях избрания Трампа президентом США
© ТАСС

«Европе в одиночку не удастся сохранить тот уровень поддержки, который Украина получала до сих пор. Ни оружием, ни деньгами», — сказал он.

Таким образом он ответил на вопрос журналиста о том, что будет, если новым лидером США станет Дональд Трамп, который решит прекратить военную помощь Киеву.

В США предупредили о намерении Трампа сорвать помощь Украине

Зеленский считает, что «не очень позитивные сигналы» из Вашингтона могут повлиять на решения некоторых европейских лидеров. Президент Украины опасается, что США начнут затягивать какие-то процессы по предоставлению помощи Киеву, и это скажется и на процессах в Европе.

В то же время он выразил надежду на то, что этого не произойдет, и Европе не придется в одиночку справляться с вопросом о помощи Украине.

Зеленский заявил, что остановить боевые действия в его стране и тем самым не допустить Третьей мировой войны можно «финансово и геополитически», и призвал другие страны оперативно поставлять Киеву «помощь, оружие и финансы».

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что избрание Дональда Трампа президентом США вряд ли изменит политику Вашингтона по Украине.

В мире
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Сергей Лавров
Соединенные Штаты
Украина
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости