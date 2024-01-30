В Госдепе предупредили о потере Киевом всех военных достижений

Американский дипломат рассказал, что уже видны свидетельства изменения ситуации на фронте. Про какие именно свидетельства идет речь, он не уточнил.

По словам Блинкена, Киев может потерять все свои достижения, достигнутые в том числе при помощи США. Как считает госсекретарь, не давая деньги Украине, Вашингтон посылает сигнал, что несерьезно относится к защите свободы и демократии. Российское же руководство, по его словам, укрепится во мнении, что оно «может каким-то образом продержаться дольше Украины и дольше нас».