Посол РФ рассказал о выбежавшей из кабинета Лиз Трасс

Во время разговора с послом России Андреем Келиным 24 февраля 2022 года, который касался начала СВО, глава МИД Великобритании выбежала из своего кабинета. Подробностями произошедшего он поделился в интервью BBC, отрывки которого вошли в новый документальный фильм корпорации, передает ТАСС.

Напомним, что в 2022 году МИД Великобритании возглавляла Лиз Трасс.

По словам Келина, его вызвали в ведомство, чтобы выразить протест в связи с началом РФ СВО на Украине, но, когда он попытался объяснить причины принятых Москвой мер, глава ведомства выслушала «всего несколько фраз», а затем просто «вскочила с места и исчезла».

«Мне кажется, это тот способ, которым эта дама ведет дела. Она не слушала аргументов и не была готова понять суть ситуации. Она лишь повторяет свои заявления, коротко и часто, и это все», — добавил он.