$89.61+0.0996.98-0.12
Войти в почту

Эрдоган заявил, что «человечество проклянет Нетаньяху»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «человечество проклянет» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает РИА «Новости».

Эрдоган заявил, что «человечество проклянет Нетаньяху»
© globallookpress.com

Таким образом Эрдоган прокомментировал решение Международного суда ООН по Израилю, который постановил принять все меры по недопустимости геноцида в секторе Газа, но не стал призывать израильские власти к прекращению наземной операции. По словам турецкого президента, судебный процесс в отношении Израиля необходимо продолжить.

«Достаточно ли это? Нет. Мы стараемся расширить процесс. Я поблагодарил президента ЮАР, мы сказали, давайте продолжим это. Результат на Генеральной Ассамблее ООН был очень важен. 121 страна признала геноцид Израиля», — заявил он.

При этом Эрдоган также добавил, что «человечество проклянет» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за действия израильской армии в Газе.

«Человечество проклянет его. <...> Мы будем преследовать его, а он будет убегать. В конце концов, победа будет за теми, кто верит в правду», — добавил Эрдоган.

Ранее Эрдоган также назвал Нетаньяху «современным фюрером».

В мире
Биньямин Нетаньяху
Реджеп Эрдоган
Генассамблея ООН
ООН
Израиль
Турция
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости