Эрдоган заявил, что «человечество проклянет Нетаньяху»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «человечество проклянет» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает РИА «Новости».
Таким образом Эрдоган прокомментировал решение Международного суда ООН по Израилю, который постановил принять все меры по недопустимости геноцида в секторе Газа, но не стал призывать израильские власти к прекращению наземной операции. По словам турецкого президента, судебный процесс в отношении Израиля необходимо продолжить.
«Достаточно ли это? Нет. Мы стараемся расширить процесс. Я поблагодарил президента ЮАР, мы сказали, давайте продолжим это. Результат на Генеральной Ассамблее ООН был очень важен. 121 страна признала геноцид Израиля», — заявил он.
При этом Эрдоган также добавил, что «человечество проклянет» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за действия израильской армии в Газе.
«Человечество проклянет его. <...> Мы будем преследовать его, а он будет убегать. В конце концов, победа будет за теми, кто верит в правду», — добавил Эрдоган.
Ранее Эрдоган также назвал Нетаньяху «современным фюрером».