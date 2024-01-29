Послы ЕС согласовали предложение по изъятию доходов от активов РФ

Послы Евросоюза предварительно согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных активов Банка России для реконструкции Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в Совете ЕС.

Источник пояснил, что в понедельник, 29 января, послы ЕС согласовали поступившее накануне предложение ЕК по замороженным российским активам.

Ранее эксперты агентства Bloomberg сообщили, что тема конфискации российских активов обсуждается на Западе на протяжении последних двух лет.

По их данным, процесс изъятия активов в целом, либо только доходов от них, будет очень долгим, он будет сопровождаться спорами и дискуссиями.