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На Украине рассказали о реакции союзников на слухи об отставке Залужного

Бывший президент Украины Петр Порошенко, находящийся в Брюсселе, рассказал о реакции европейских партнеров Киева на слухи об увольнении главнокомандующего вооруженными силами страны Валерия Залужного. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Порошенко рассказал о реакции союзников на слухи об отставке Залужного
© Lenta.ru

По словам политика, сообщения об отставке главкома повергли чиновников в шок. Он подчеркнул, что самым лучшим решением будет немедленно опровергнуть эту информацию, а также порвать указ об увольнении, если он существует.

«Он не сделает Украину сильнее. А последствия будут очень негативными», — отметил Порошенко.

В Минобороны Украины прокомментировали сообщения об отставке Залужного

Ранее Пентагон отказался комментировать РИА Новости сообщения о якобы увольнении Залужного. Ведомство предложило агентству перенаправить запрос в Киев.

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