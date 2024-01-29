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Столтенберг назвал ответственного за удар по базе США

Генсек НАТО Йенс Столтенберг возложил на Иран ответственность за удар по базе США на границе Иордании и Сирии. Его слова приводит ТАСС.

Столтенберг назвал ответственного за удар по базе США
© globallookpress.com

В своем заявлении Столтенберг в первую очередь «выразил соболезнования в связи с гибелью и ранениями» военных ВС США.

«Иран продолжает дестабилизировать регион, что также включает поддержку террористов, которые продолжают атаковать наши суда в Красном море», — сказал он во время визита в Соединенные Штаты.

Ранее с аналогичным обвинением выступал президент США Джо Байден.

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Напомним, что удар по американской базе на северо-востоке Иордании был нанесен 28 января с помощью беспилотника. В Иране заявляли, что не имеют к этому никакого отношения. Позже ответственность за удар по базе США взяло на себя шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака».

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