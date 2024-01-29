В Пентагоне отказались комментировать сообщения об отставке Залужного

«Я предлагаю вам обратиться к украинскому правительству за комментарием по данному вопросу», — ответил на запрос официальный представитель Пентагона.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что Залужному объявили об отставке, но официального указа об этом пока нет. Ту же информацию сообщили другой депутат Артем Дмитрук, экс-депутат Борислав Береза и журналист Роман Цимбалюк. При этом позже в Минобороны Украины назвали эти заявления лживыми.