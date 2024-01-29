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В Пентагоне отказались комментировать сообщения об отставке Залужного

В Пентагоне отказались комментировать сообщения об отставке главы Минобороны Украины Валерия Залужного, предложив обратиться к Киеву. Соответствующий запрос отправило «РИА Новости».

В Пентагоне отказались комментировать сообщения об отставке Залужного
© Ukrainian Presidential Press Office

«Я предлагаю вам обратиться к украинскому правительству за комментарием по данному вопросу», — ответил на запрос официальный представитель Пентагона.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что Залужному объявили об отставке, но официального указа об этом пока нет. Ту же информацию сообщили другой депутат Артем Дмитрук, экс-депутат Борислав Береза и журналист Роман Цимбалюк. При этом позже в Минобороны Украины назвали эти заявления лживыми.

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