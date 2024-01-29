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В Минобороны Украины прокомментировали сообщения об отставке Залужного

В Минобороны Украины рассказали, что сообщения об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного не соответствуют действительности. Об этом пишет ТАСС.

В Минобороны Украины прокомментировали сообщения об отставке Залужного
© globallookpress.com

Ранее в СМИ и соцсетях появились сообщения об отставке Залужного и министра обороны Украины Рустема Умерова.

Корреспонденты ссылались на слова депутатов Верховной рады Алексея Гончаренко и Артема Дмитрука, бывшего депутата Борислава Березы, журналиста Романа Цимбалюка.

«Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда», — подчеркнули в ведомстве.

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Вместе с тем, в Минобороны не посчитали нужным рассказать, что именно является «неправдой».

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