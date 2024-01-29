Киев и Будапешт создадут временную комиссию по правам венгров Закарпатья
Киев и Будапешт создадут временную спецкомиссию, которая в течение десяти дней представит ответы на вопросы венгерской стороны о правах венгров Закарпатья. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает ТАСС.
По его словам, ранее Киев запросил у Будапешта «исчерпывающий перечень вопросов, которые у него есть к защите прав лиц, относящихся к нацменьшинствам», и уже получил его.
«Мы договорились, что под эгидой двух министерств иностранных дел соберем специальную комиссию, у которой есть одна очень простая задача — через десять дней она должна представить на рассмотрение правительств обеих стран конкретное понимание, как и что из перечня тех вопросов, которые мы получили, нуждается в решении или уже урегулировано, чтобы мы внесли окончательную ясность», — добавил Кулеба.
Напомним, что Венгрия добивается от Украины восстановления прав венгров в Закарпатье. В ином случае Будапешт заявил, что не поддержит вступление страны в Евросоюз.