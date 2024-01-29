Киев и Будапешт создадут временную комиссию по правам венгров Закарпатья

«Мы договорились, что под эгидой двух министерств иностранных дел соберем специальную комиссию, у которой есть одна очень простая задача — через десять дней она должна представить на рассмотрение правительств обеих стран конкретное понимание, как и что из перечня тех вопросов, которые мы получили, нуждается в решении или уже урегулировано, чтобы мы внесли окончательную ясность», — добавил Кулеба.