$89.61+0.0996.98-0.12
Войти в почту

Киев и Будапешт создадут временную комиссию по правам венгров Закарпатья

Киев и Будапешт создадут временную спецкомиссию, которая в течение десяти дней представит ответы на вопросы венгерской стороны о правах венгров Закарпатья. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает ТАСС.

Киев и Будапешт создадут временную комиссию по правам венгров Закарпатья
© Закарпаття

По его словам, ранее Киев запросил у Будапешта «исчерпывающий перечень вопросов, которые у него есть к защите прав лиц, относящихся к нацменьшинствам», и уже получил его.

«Мы договорились, что под эгидой двух министерств иностранных дел соберем специальную комиссию, у которой есть одна очень простая задача — через десять дней она должна представить на рассмотрение правительств обеих стран конкретное понимание, как и что из перечня тех вопросов, которые мы получили, нуждается в решении или уже урегулировано, чтобы мы внесли окончательную ясность», — добавил Кулеба.

Напомним, что Венгрия добивается от Украины восстановления прав венгров в Закарпатье. В ином случае Будапешт заявил, что не поддержит вступление страны в Евросоюз.

В мире
Дмитрий Кулеба
ЕС
Киев
Будапешт
Украина
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости