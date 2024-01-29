В офисе Зеленского допустили приглашение России на «саммит мира»

По его словам, Киев готов рассмотреть такую возможность, однако перед этим необходимо создать «общий план».

«Мы готовы слышать всех. У нас за столом сидят не только наши партнеры из стран НАТО , ЕС , но и страны Глобального юга», — отметил он.

Ермак уточнил, что первый саммит на уровне лидеров пройдет без участия Россия. Затем, добавил он, состоятся встречи и конференции на разных уровнях, в ходе которых будет разработан план. Когда он будет готов, Украина может рассмотреть вопрос приглашения российских представителей, заключил руководитель офиса Зеленского.