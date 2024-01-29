В офисе Зеленского допустили приглашение России на «саммит мира»

Украина допускает участие представителей России во втором глобальном «саммите мира». Об этом рассказал глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, передает «Европейская правда».
По его словам, Киев готов рассмотреть такую возможность, однако перед этим необходимо создать «общий план».
Ермак уточнил, что первый саммит на уровне лидеров пройдет без участия Россия. Затем, добавил он, состоятся встречи и конференции на разных уровнях, в ходе которых будет разработан план. Когда он будет готов, Украина может рассмотреть вопрос приглашения российских представителей, заключил руководитель офиса Зеленского.
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