В Раде сообщили об увольнении Залужного
Валерия Залужного сняли с должности главнокомандующего ВСУ, рассказал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. Об этом пишет РИА «Новости».
Парламентарий пояснил, что Залужному уже объявлено об отставке, но официального указа пока нет.
Кроме Гончаренко, о возможной отставке Залужного рассказали депутат Верховной рады Артем Дмитрук, бывший депутат Борислав Береза, журналист Роман Цимбалюк.
Цимбалюк также отметил, что должность Залужного займет руководитель главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.
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