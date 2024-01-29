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В Раде сообщили об увольнении Залужного

Валерия Залужного сняли с должности главнокомандующего ВСУ, рассказал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. Об этом пишет РИА «Новости».

В Раде сообщили об увольнении Залужного
© globallookpress.com

Парламентарий пояснил, что Залужному уже объявлено об отставке, но официального указа пока нет.

Кроме Гончаренко, о возможной отставке Залужного рассказали депутат Верховной рады Артем Дмитрук, бывший депутат Борислав Береза, журналист Роман Цимбалюк.

Экс-депутат Рады заявил, что Залужный снят с должности

Цимбалюк также отметил, что должность Залужного займет руководитель главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

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