Экс-депутат Рады заявил, что Залужный снят с должности

Экс-депутат Рады Берёза утверждает, что Залужный снят с должности главкома ВСУ
Бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Берёза утверждает, что главком ВСУ Валерий Залужный снят с должности. Официальных подтверждений данной информации он не приводит.
«Мои источники из офиса президента сообщили, что Залужного уволили с должности», — написал Берёза на своей странице в Facebook*.
Также в своем Telegram-канале он сообщил, что «информацию подтвердили», а Владимир Зеленский «снял главкома Залужного».
Журналист Time Саймон Шустер ранее отмечал, что возможные политические амбиции Валерия Залужного стали причиной его конфликта с Владимиром Зеленским.
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