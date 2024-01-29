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Экс-депутат Рады Берёза утверждает, что Залужный снят с должности главкома ВСУ

Бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Берёза утверждает, что главком ВСУ Валерий Залужный снят с должности. Официальных подтверждений данной информации он не приводит.

Экс-депутат Рады заявил, что Залужный снят с должности
© globallookpress.com

«Мои источники из офиса президента сообщили, что Залужного уволили с должности», — написал Берёза на своей странице в Facebook*.

Также в своем Telegram-канале он сообщил, что «информацию подтвердили», а Владимир Зеленский «снял главкома Залужного».

Журналист Time Саймон Шустер ранее отмечал, что возможные политические амбиции Валерия Залужного стали причиной его конфликта с Владимиром Зеленским.

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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