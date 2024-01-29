Сийярто ответил, обсуждался ли на Украине вопрос выделения €50 млрд от ЕС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что во время его визита в Ужгород в Закарпатской области Украины не обсуждался вопрос о выделении Киеву €50 млрд. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Что касается вопроса о поддержке Украины на €50 млрд, то это не вопрос двусторонних отношений, очередь его обсуждения придет в Брюсселе», — заявил он.

В понедельник, 29 января, Сийярто прибыл в Закарпатье. Кортеж дипломата пересек границу и прибыл в Ужгород. Там состоялась его встреча с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком и главой МИД страны Дмитрием Кулебой. Речь на ней шла о проблеме прав венгерского меньшинства в Закарпатье.