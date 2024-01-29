Лидеры ЕС отказались стоять рядом с Мишелем на саммите "Италия - Африка"

Лидеры Евросоюза отказались стоять рядом с главой Европейского совета Шарлем Мишелем на церемонии фотографирования на саммите "Италия - Африка" в Риме. Церемонию транслировала онлайн пресс-служба Еврокомиссии.

Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и спикер Европарламента Роберта Метсола, а также премьер Италии Джорджа Мелони начали занимать места в центре группы европейских и африканских лидеров, выстроившихся для общего фото в четыре ряда плечом к плечу. Однако, несмотря на плотную расстановку глав государств, фон дер Ляйен и Метсола встали в шаге от Мишеля, разговаривая между собой и будто не замечая образовавшееся в самом центре будущего кадра пустое пространство.

Это пустое место попыталась занять Мелони, однако ее помощник немедленно порекомендовал ей встать в другом ряду. В результате по левую руку от Мишеля на фото разместился президент Туниса Каис Саид, а справа в центре группы участников саммита осталось пустое пространство, которым от главы Евросовета "отгородились" фон дер Ляйен и Метсола.