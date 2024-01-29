«Моссад» обвинил сотрудников ООН в причастности к нападению на Израиль

Разведслужба Израиля «Моссад» обвинила почти двести сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в причастности к нападению на Израиль 7 октября 2023 года. Об этом сообщает Reuters.

«В шестистраничном досье (…) утверждается, что около 190 сотрудников БАПОР, включая учителей, стали боевиками ХАМАСА или исламского джихада (организация запрещена в России). В нем есть имена и фотографии 11 из них», — говорится в публикации.

Reuters уточняет, что досье было представлено агентству для ознакомления «источником, имя или национальность которого не удалось идентифицировать».

Обвинения включают участие в похищениях и убийствах во время рейда 7 октября, который спровоцировал войну в Газе.

В свою очередь, палестинцы обвинили Израиль в фальсификации информации с целью очернения БАПОР.

29 января Израиль обвинил сотрудников ООН в связях с ХАМАС и предоставил США соответствующее досье.

27 января в Израиле заявили, что агентство ООН служит гражданским подразделением ХАМАС и выступил за полное прекращение деятельности БАПОР в Газе.