Министр обороны США вернулся к работе после лечения рака простаты

Глава американского министерства обороны Ллойд Остин вернулся в Пентагон после месячного лечения рака простаты. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на официальное заявление пресс-службы Минобороны США. Газета.Ru

В Минобороны напомнили, что Остин работал из дома с 15 января, когда его выписали домой из госпиталя. NSN.FM