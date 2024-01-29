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Министр обороны США вернулся к работе после лечения рака простаты

Глава американского министерства обороны Ллойд Остин вернулся в Пентагон после месячного лечения рака простаты. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на официальное заявление пресс-службы Минобороны США. Газета.Ru

В Минобороны напомнили, что Остин работал из дома с 15 января, когда его выписали домой из госпиталя. NSN.FM

У Остина диагностирована онкология. Политик был болен раком простаты. Остин находился в госпитале с 1 января и подвергся критике со всех сторон за попытку скрыть свое заболевание, в том числе от Белого дома. Вечерняя Москва

Министр обороны США вернулся к работе после лечения рака простаты
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