Премьер Грузии заявил об уходе в отставку
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил о намерении уйти в отставку. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление он сделал во время брифинга в правительстве. По словам Гарибашвили, ему предложили стать председателем партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».
«Хочу сообщить общественности о решении, которое мы обсудили с командой. Сегодня я покидаю должность премьер-министра. <...> Я получил предложение от политсовета занять пост председателя партии. В связи с этим состоится съезд 1 февраля», — рассказал он.
Ранее депутаты парламента Грузии от партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» провели переговоры о ходе евроинтеграции с парламентской оппозицией.
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