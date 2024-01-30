В Запорожье произошли взрывы

В подконтрольном украинским властям Запорожье произошли взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

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Сообщение о звуках взрыва над городом было опубликовано в 20:19. При этом отмечается, что их источником могла быть работа украинских систем противовоздушной обороны.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на территории Запорожской области была объявлена воздушная тревога.