Пока вы не уснули: уход премьера Грузии в отставку и Зеленский о численности ВСУ

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Премьер Грузии заявил об уходе в отставку

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил о намерении уйти в отставку. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал во время брифинга в правительстве. По словам Гарибашвили, ему предложили стать председателем партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

Зеленский назвал численность ВСУ

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) служат 880 тысяч человек, заявил Владимир Зеленский.

"У нас 880 тыс., у нас миллионная армия, - сказал он, отвечая на вопрос о численности армии. - При этом у нас 30 млн человек работают сейчас, сказать точно цифру не могу. У нас за границу уехало 6,5-7,5 млн человек, точную цифру назвать не могу".

CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой на четыре года. Причиной называется нарушение антидопинговых правил со стороны спортсменки. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Отмечается, что решение CAS является окончательным, однако Валиева все еще может подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии. Кроме того, спортсменка также может подать апелляцию в случае процессуальных нарушений со стороны CAS.

Боррель признал ошибки в вопросе помощи Украине

EPA/ТАСС

Страны Европейского союза часто слишком долго не решались поставить Украине необходимую военную помощь. Ошибки в вопросе поддержки Киева признал глава евродипломатии Жозеп Боррель в статье для Die Welt.

«Мы часто слишком долго не решались предоставить Украине необходимое вооружение и часто действовали только тогда, когда Россия угрожала одержать верх. Это колебание стоило жизней», — отметил он.

Израиль нанес ракетный удар по штабу иранских советников под Дамаском

Израильская армия нанесла ракетный удар пригород Сирии Сейида-Зейнаб, где находится штаб иранских советников из сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции. Об этом в понедельник, 29 января, сообщил телеканал Al Hadath.

Совет ЕС продлил экономические санкции против России

Совет ЕС принял решение продлить ещё на полгода введённые в 2014 году экономические санкции против России.

Об этом говорится на сайте Совета ЕС.

Хуситы атаковали корабль США

Zuma/TACC

Йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" нанесло ракетный удар по кораблю Военно-морских сил США USS Lewis B. Puller в Аденском заливе. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

По его словам, ракета по кораблю была запущена вечером 28 января в ответ на агрессию Британии и США против Йемена, а также в связи с «угнетением палестинского народа».

У летевшего в Москву самолета при посадке отказал двигатель

Unsplash

У самолета Airbus A320 российской авиакомпании S7 отказал двигатель при посадке в Домодедово. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Россиян предупредили о росте новых случаев заражения проказой

В России выросло число новых случаев заражения проказой, предупредила заведующая отделом дерматологии Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Арфеня Карамова. В беседе с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что с 2010 года по 2020 год было выявлено 15 новых пациентов, 13 из которых проживали в Астраханской области.

На бывшем заводе Volkswagen под Калугой найдены тысячи иномарок

В Калужской области на парковках завода компании Volkswagen, ушедшей с российского рынка, обнаружены тысячи новых автомобилей немецких, японских и китайских брендов. Об этом пишет портал Autonews.