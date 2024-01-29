Лукашенко высказался о предстоящих в России и Белоруссии выборах
Парламентские выборы в Белоруссии и президентские выборы в России должны пройти спокойно, несмотря на то, что это «период непростой». Уверенность в этом высказал сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет ТАСС.
Глава государства напомнил, что единый день голосования пройдет впервые в истории Белоруссии 25 февраля этого года, а 17 марта в России состоятся президентские выборы.
«Период такой непростой, но, как вы видите, он проходит спокойно, и я уверен, мы спокойно подойдем к этим датам и так же спокойно проведем эти мероприятия», - заявил Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии.
Лукашенко ранее отмечал, что мир находится «на пороге грандиозных событий». По мнению белорусского лидера, 2024 год будет «сложным и шумным» и приходится «идти по тонкому льду». В свою очередь министр обороны Белоруссии Виктор Хренин предупредил, что сейчас резко изменились военно-политическая обстановка в Европе, а противостояние между Западом и Востоком перешло в «горячую фазу».