Лукашенко высказался о предстоящих в России и Белоруссии выборах

Парламентские выборы в Белоруссии и президентские выборы в России должны пройти спокойно, несмотря на то, что это «период непростой». Уверенность в этом высказал сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет ТАСС.

Глава государства напомнил, что единый день голосования пройдет впервые в истории Белоруссии 25 февраля этого года, а 17 марта в России состоятся президентские выборы.

«Период такой непростой, но, как вы видите, он проходит спокойно, и я уверен, мы спокойно подойдем к этим датам и так же спокойно проведем эти мероприятия», - заявил Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии.