В ЕС сообщили, что ожидают от Киева "честного расследования" воровства оружия

"Мы осведомлены о сообщениях о коррупции в отношении поставок ряда видов вооружений на Украину. Нам известно, что правительство Украины запустило расследование этих фактов. Мы уверены, что расследование будет доведено до конца. У нас нет сомнений в честности расследования", - сказал он на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос, уверена ли Еврокомиссия, что западные поставки оружия Киеву не разворовываются.