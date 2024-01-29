На фоне коррупционного скандала сменился глава Агентства оборонных закупок Украины

Новым главой Агентства оборонных закупок на Украине стала Марина Безрукова, работавшая до этого в «Укрэнерго». Об этом пишет РИА Новости.

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Ранее западные издания опубликовали информацию о том, что в результате совместной проверки Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры была выявлена попытка закупить артиллерийские снаряды по завышенным ценам. В итоге один чиновник был арестован, а остальные фигуранты дела сняты с должностей.

На фоне коррупционных скандалов, в том числе и с фигурантом дела о госзакупках для украинских военных бизнесменом Игорем Гринкевичем, был уволен руководитель Агентства оборонных закупок Владимир Пикузо, отмечает издание.

На пост директора Агентства была назначена Марина Безрукова.

В Минобороны Украины отметили, что кадровые перестановки связаны с выстраиванием «новой архитектуры закупок, которая сделает невозможным проявления коррупции и будет соответствовать стандартам НАТО».

«Смена менеджмента — это первый шаг к кардинальной перезагрузке Агентства оборонных закупок», — цитируются в заявлении, опубликованном в Telegram-канале военного ведомства, слова заместителя министра обороны Дмитрия Клименкова.

В Минобороны Украины также отметили, что Безрукова «имеет более 20 лет опыта в управлении цепочками поставок». А в ходе своей работы в «Укрэнерго» «разработала и внедрила современную политику закупок, основанную на принципах прозрачности, эффективности и распределения полномочий».