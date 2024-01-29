Al Hadath: Израиль нанес ракетный удар по штабу иранских советников под Дамаском
Израильская армия нанесла ракетный удар пригород Сирии Сейида-Зейнаб, где находится штаб иранских советников из сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции. Об этом в понедельник, 29 января, сообщил телеканал Al Hadath.
Согласно имеющейся у телеканала информации, Израиль нанес три ракетных удара, а также еще один по лагерю бойцов шиитских формирований, воюющих на стороне сирийской армии.
Официальных комментариев по этому поводу еще не было. Однако агентство Tasnim сообщает, что при израильских ударах погибли минимум два человека.
14 января стало известно, что США обсуждают с Израилем снижение интенсивности боевых действий на территории сектора Газа, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее сообщал, что противостояние Иерусалима и радикального палестинского движения ХАМАС продлится еще несколько месяцев. По его словам, Армия обороны Израиля сейчас сражается на всех фронтах.