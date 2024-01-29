Джонсон рассказал, как НАТО провинилась перед Украиной

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что внутри НАТО есть вина за то, что Украина не стала частью альянса раньше. Как сообщает The Telegraph, по мнению политика, колебания союзников относительно вступления Киева в блок были «фатальной» ошибкой.

Экс-премьер подчеркнул, что страны блока несут «глубокую институциональную вину», поскольку в случае принятия Украины в альянс «Россия не сделала бы то, что сделала». Джонсон также признался, что очень опасался согласия Киева на мирное решение конфликта с Россией в 2022 году. Такой результат переговоров, по мнению политика, был бы не выгоден Западу.